Kontrolden çıkan tır dereye uçtu: 2 yaralı

Bursa'da direksiyon hidroliği boşalan tır kontrolden çıkarak 6 metre yüksekliğindeki köprüden yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Bursa'da direksiyon hidroliği boşalan tır kontrolden çıkarak 6 metre yüksekliğindeki köprüden yol kenarında bulunan dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstanbul-Bursa yolunda, Bursa istikametinin Ovaakça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahtiyar K. idaresindeki 16 AAK 715 çekici ve bağlı olan 16 ADG 545 plakalı römorkunda plastik hammadde taşıyan tır, direksiyon hidroliği boşalınca 6 metre yüksekliğindeki köprüden kontrolden çıkarak dereye uçtu. Tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü Bahtiyar K. ve arka koltukta uyuyan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kupa içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, ana yol üzerinde ilerleyen tırın kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtuğu anlar görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı