Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı
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Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.

07.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:12
Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.


Olay, Kocaeli'nin ilçesi D-100 karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre 41 YK 207 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır ters dönerek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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