Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarptı: Sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarptı: Sürücü yaralandı

BEYLİKDÜZÜ D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarptı: Sürücü yaralandı
05.09.2020 04:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 04:47

BEYLİKDÜZÜ D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, TIR'da ve Metrobüs yolunu ayıran demir korkuluklarda hasar oluştu. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve yolun boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Özcan, kullandığı 76 DK 041 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini Güzeyurt Metrobüs durağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, Metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ahmet Özcan hafif şekilde yaralanırken, Metrobüs korkulukları yerinden koptu. Kazada TIR'da da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve yolun boş olması olası bir faciayı önledi.

Öte yandan, Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için ulaşımı kontrollü olarak tek şeride düşürdü. TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kurtarıcı aracı ile yoldan yerden kaldırdı. Yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Can Bartu Şenol Güneş Eddie Newton Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarptı: Sürücü yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 04:46:57. #1.14#
title