Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Güncel
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Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada TIR'ın kupa kısmı dorseden ayrılıp yola savrulurken araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi mevkisindeki yolda yaşandı. İddiaya göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 33 ACG 470 plakalı TIR, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. TIR, yolun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupa kısmı dorseden ayrılıp yola savruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta bulunan ve kaza sonucu yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tarsus, Kaza, Güncel, Haberler

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