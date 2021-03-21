Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı
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Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı

21.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:12

Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi Sürücü yaralandıİSTANBUL- Bursa- İzmir Otoyolu'nda yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulan TIR, bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi Sürücü yaralandı

İSTANBUL- Bursa- İzmir Otoyolu'nda yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulan TIR, bariyerlere çarptı. Diğer araçlara çarpmamak için manevra yapan ve bariyerlere vuran TIR'ın sürücüsü Adem Tümer (49), olası bir faciayı önledi. Kaza sonucu kargo yüklü TIR yol kenarına devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nda yaşandı. 20 F 6672 plakalı kargo yüklü TIR ile Bursa'dan İstanbul'a giden Adem Tümer, Ovaakça Mevkii'ne geldiği sırada yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR savrulmaya başlarken, sürücü diğer araçlara çarpmamak için manevra yapıp yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Çarpmanın etkisiyle yavaşlayan TIR devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan Tümer'in yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla TIR'dan çıkartılan Tümer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle, Bursa-İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi; Sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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