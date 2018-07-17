Kontrolden çıkan Tır araçların üzerine devrildi: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan çakıl yüklü Tır, yolun kenarında bulunan araçların üzerine devrildi. Kazada Tır şoförü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Samsun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Tuncay Bağcı idaresindeki 55 GV 174 plakalı tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yoldan çıkarak karşı şeride sürüklendi. Dengesini kaybederek yan yatan tır, özel bir araç firmasının bahçesinde bulunan araçların üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tır şoförü Tuncay Bağcı ve yanında bulunan kardeşi Bahadır Bağcı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tır olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.