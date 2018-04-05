Kontrolden Çıkan Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Amasya'nın Merzifon ilçesine seyir halinde olan Ahmet Döneli yönetimindeki 06 CCF 75 plakalı ticari araç Konaklı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Tezel ise olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM