Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi
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Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği taksinin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

03.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:29

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği taksinin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı istikametine giden F.Ç. yönetimindeki 34 TED 31 plakalı taksi yoldan çıkarak benzin istasyonuna girdi.

Akaryakıt pompa cihazına çarpan araçta ve pompada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasarlı aracı çekiciyle kaldırdı.

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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