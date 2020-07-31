Kontrolden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda kontrolden çıkan servis aracı yol kenarındaki alana uçtu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda kontrolden çıkan servis aracı yol kenarındaki alana uçtu. Kazada, araç içerisindeki yaralılara yardım etmek için bölgeye gitmek istediği esnada düşen 1 vatandaş ile servisin içerisinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-020 Kaynarca - Adapazarı yolu Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54 S 1490 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak yol kenarında bulunan yeşillik alana ters bir şekilde devrildi.

Çevreden geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş aracın devrildiği bölgeye inmek isterken düşerek yara aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 49 yaşındaki Nuray S. ile 51 yaşındaki Hakan S. bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce yapılan müdahaleleri sonucu yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA