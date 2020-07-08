Kontrolden çıkan pikap 2 canı hayattan kopardı
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Kontrolden çıkan pikap 2 canı hayattan kopardı

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki kız arkadaşa daha sonrada bir otomobile çarparak durabildi.

08.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:45

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki kız arkadaşa daha sonrada bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 17 ve 18 yaşındaki iki kız genç kız hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.45'te Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki A.I. idaresindeki 41 ACL 336 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otobüse daha sonra Büşra Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı. İki kızı altına alan otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde bir kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer kızında kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pikapta bulunan sürücü A.I ve B.S. yaralandı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Davut Has/İHA)

Kontrolden çıkan pikap 2 canı hayattan kopardı

Kaynak: İHA

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