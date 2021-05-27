Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Yığılca İlçesinde fındık bahçesine giden aileyi taşıyan pat pat tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca İlçesinde fındık bahçesine giden aileyi taşıyan pat pat tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Çukurören Köyü Resuller Mahallesinde V.A. yönetimindeki patpat tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak devrildi. Kazada sürücü V.A., S. N. A., S. A. ve N.A. yaralandı. Kazayı gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdılar. - DÜZCE

Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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