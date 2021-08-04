Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç yol kenarına devrildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Balcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametinde seyir halinde olan N.G. idaresindeki 54 TK 509 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce refüje çıktı, sonrasında yol kenarına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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