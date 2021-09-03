Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak parka uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak parka uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi. Bulak Kavşağı istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 78 AAH 163 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki 78 AV 283 plakal otomobille çarpışıp parka uçtu. Kazada sürücü İ.K. ile A.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 122 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı - Haberler
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