Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında
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Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu ve yol kenarında yağmur suyu gideri için yapılan su kanalına çarparak durduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu ve yol kenarında yağmur suyu gideri için yapılan su kanalına çarparak durduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Akaryakıt istasyonunda bulunanların kazazedeye yardım etmek yerine olayı film seyreder gibi izlemeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan 26 E 7445 plakalı otomobilin sürücüsü Ayhan Şahin (63), Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti. - BİLECİK

Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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