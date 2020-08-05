Kontrolden çıkan otomobilin dinlenme tesisi tabelasına çarptığı anlar kamerada Kontrolden çıkan otomobilin dinlenme tesisi tabelasına çarptığı anlar kamerada Kaza yapan otomobilin savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkaran, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik...

Kontrolden çıkan otomobilin dinlenme tesisi tabelasına çarptığı anlar kamerada

Kaza yapan otomobilin savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU - Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkaran, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tabelayı deviren otomobil dinlenme tesisinin park alanına kadar savrulduktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan eşiyle 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı olay yerinin gerçekleştiği dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya hızla çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: İHA