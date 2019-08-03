KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, 2 YARALI

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bağcılar mevkiinde seyir halinde giden bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, komyonet ise devrildi. Kaza sonrası her iki aracın da sürücüsü yaralandı.





Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA





Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı araç seyir halindeyken, Bağcılar mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde önünde seyreden Yasin yıldız'ın kullandığı 51 DU 702 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, Yıldız'ın kullandığı kamyonet de devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan sebzeler yola saçılırken, sürücüsü Yasin Yıldız ise araçta sıkıştı. Otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar, kamyonette sıkışan sürücü Yasın Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Yıldız ile otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarda bir süre inceleme yaptı.

Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri çevrede ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobil ile kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza esnasında devrilen kamyonetten yola saçılan sebzeleri ise Yıldız'ın arkadaşları gelerek topladı. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA