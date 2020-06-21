Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı kamerada
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Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı kamerada

Konya'da virajı alırken kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı kamerada
21.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:35

Konya'da virajı alırken kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün virajı almak istediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, araçta bulunan 2 kişi hava yastıklarının açılmasıyla hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından sürücü ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerek yolun karşısına geçti. Bu sırada araçtaki yolcu, kaldırıma gelerek kendisini yere bıraktı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü ve arkadaşı için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansın gelmesiyle yaralanan 2 kişi Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, viraja gelen otomobilin bir anda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. Aydınlatma direğinin devrilmesiyle ortaya çıkan kıvılcım nedeniyle bir iş yerinin önünde oturan 2 kişinin yaşadığı panik anları da görüntülerde yer aldı. Kamera kayıtlarında çarpma anında araç içerisinden toz bulutunun yükseldiği ve yolcu olarak bulunan şahsın otomobilden indikten sonra kaldırıma uzandığı yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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