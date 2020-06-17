Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

17.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:24

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin kullandığı otomobil sokak içerisinde kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/4 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Hakan K. yönetmendeki 34 RGS 50 plakalı otomobil ile sokağa daldı. Sokak içerisinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak doğalgaz borusunu patlattı.

Kaldırımda yürüyen bir kişi ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin üzerine geldiğini görmesi üzerine yola atlayarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazadan son anda kurtulan şahıs büyük bir panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüne müdahale etti.

Doğalgaz borusunun patlaması mahallede paniğe neden oldu

Kazada otomobilin çarpması sonucu doğalgaz borusunun patlaması mahallede paniğe neden oldu. Borudan gaz sızdığını gören polis ekipleri itfaiye ve doğalgaz ekiplerinden yardım istedi. Olası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri çevrede önlem aldı. Gaz sızıntısının olduğu bölge ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı.

Otomobilin kontrolden çıktığı ve bir kişinin son anda kurtulduğu anlar kamerada

Sokak arasında yaşanan akıl almaz kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak içerisinde ilerleyen bir otomobilin bir anda kontrolden çıktığı ve kaldırımda yürüyen bir kişinin aracı fark etmesi sonrası son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

Kazada olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobil çekici yardımıyla sokaktan çıkartıldı.

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti Haber
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Ajda Pekkan Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 23:03:28. #1.15#
title