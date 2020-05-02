Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu
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Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu
02.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:52

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki araca çarparak yön değiştirdi ve kaldırıma çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki araca çarparak yön değiştirdi ve kaldırıma çıktı. O anda kaldırımda olan sınıf öğretmeni Aslan Uslu saniye farkıyla ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İlçenin Kadıpaşa Mahallesi, Kültür Caddesi üzerinde 21 Nisan günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, kullandığı 06 DN 3169 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden hızlanan otomobil yol kenarında park halindeki bir araca çarparak yön değiştirdi. Yayalar ve dükkanların bulunduğu kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda bekleyen 49 yaşındaki Aslan Uslu'nun üzerine doğru yöneldi. Son anda kendini yana atarak kurtulan Aslan Uslu'yu geçen araç ise yaklaşık 20 metre ilerideki dükkanın tezgahlarına çarptıktan sonra durdu. Olay ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

'ALLAH KORUDU'

Kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaşan Alanya Hayati Hanım İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Aslan Uslu, "Yolun karşısında otomatik vites araba park halindeyken birden hızlanıp önündeki araca çarptı, o hızla yön değiştirip üstümüze geldi. Yolun karşısından bir araç çıkıp yol değiştirip hayatın sizin için akışını bir anda değiştirebilir. Allah korudu" notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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