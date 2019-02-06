Kontrolden çıkan otomobil yola devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya - Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İ. Öz yönetiminde ki 58 BD 960 plakalı otomobil Malatya'dan Sivas istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz ve S. Öz ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA