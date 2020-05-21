Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Tekirdağ Malkara'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
21.05.2020 02:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:05

Tekirdağ Malkara'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Ahmetpaşa yolu üzeri Hacıevhat Mahallesi Erenler su deposu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki E.G'nin kullandığı 59 AAN 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak, yayalara çarptı.

Kazanın ardından yaralanan İ.Ö ve N.İ. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan N.İ ise ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'a sevk edildi.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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