Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Dodurga ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dodurga-Dikenli köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikenli köyünden Dodurga istikametine seyir halinde olan Çağrı Yılmaz yönetimindeki 66 EE 632 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Osmancık Belediyesi kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Mutlu Yılmaz, Hatice Yılmaz, Çağla Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Hatice Hilal Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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