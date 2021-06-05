Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşarak uçuruma düştü.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşarak uçuruma düştü. Uçurumda ters dönen araç içerisinden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, araç içerisinde sıkışan 2 kadın ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurullah Sönmez(44) idaresindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, İzmir yönünden Uşak yönüne giderken, Kavacık rampasından indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşan otomobil, uçuruma düşerek ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Melek Gökhan(21) ve Serap Usta(25)'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Nurullah Sönmez(44) ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kadın, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da tedavileri yapılan ağır yaralılar, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı
TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 00:26:34. #1.15#

title