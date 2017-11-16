Kontrolden Çıkan Otomobil Traktör Bayisine Daldı: 2 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin traktör bayisine girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mermer Mahallesi'nde Zeynep A. idaresindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, mermer kavşağından dönüş aldığı sırada kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti. Hızla ilerleyen otomobil traktör bayisine dalarak burada satışa hazır vaziyette bekleyen bir traktöre çarparak durdu. İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada dükkan önünde bulunan vatandaşlarında hızla dükkana içersine kaçma anları ve daha sonra otomobildeki yaralılara müdahale ettikleri görüldü.



Kaza sonrası hafif şekilde yaralana sürücü Zeynep A. ile yanında bulunan Zehra G. olay yerine gelen ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza sonrası park halindeki satışa hazır bir traktör ile otomobilde maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK