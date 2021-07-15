Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aynı istikamette giden tıra ok gibi saplandı.

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aynı istikamette giden tıra ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Karapürçek girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BUF 801 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, 2 kişide yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya

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