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Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Nazif G. idaresindeki 34 CLC 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Nazif G., yanında bulunan Rabia G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada memleketlerinden dönen ailenin aracındaki eşyalarda yola saçıldı. Yola saçılan gıda ürünleri karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Ters dönen araç ise çekici yardımı ile düzeltilerek kaldırıldı, yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DÜZCE

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