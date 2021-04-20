Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde 2. Km'de meydana geldi. İddiaya göre; B.Karıştıran'dan Muratlı istikametine doğru seyir halindeki Ali O. sevk ve idaresindeki 22 AAL 876 plakalı otomobil, yağ fabrikası önünde yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya uçan otomobil taklalar attı.

Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı sürücünün bilincinin açık olduğu görüldü. Yaralı vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza mahalline giden polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı