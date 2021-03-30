Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada ölümden dönen ve şoka giren sürücüyü diğer sürücüler araç içinden çıkarttı.

Kaza Safranbolu-Kastamonu Karayolu Yazıköy yol ayrımında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Selahattin B. idaresindeki 78 BF 949 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi onucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada ölümden dönen ve şoka giren sürücüyü yoldan geçen diğer sürücüler araç içinden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kazadan dolayı şoka giren ve hafif şekilde yaralı olan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu : 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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