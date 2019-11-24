Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.

24.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:10
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

'da trafik kazası: 1 yaralı

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö 'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BV 6342 plakalı otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ç.Ö yara almazken yan koltukta oturan G.D yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.D'yi Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
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