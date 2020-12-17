Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

17.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:53
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen veteriner yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Acıpayam ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Ebubekir T. idaresindeki 09 UF 064 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak yoğun sağındaki tarlaya uçan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücünün imdadına veteriner yetişti

Kaza anında aynı yöne seyir halinde olan veteriner hekim Fatih İzgi, yaralı sürücünün imdadına koştu. Belinde kırıl ve başında derin bir kesik oluşan sürücüye ilk müdahaleyi yapan İzgi, tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. İlk yardımın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi veren İzgi, ağır yaralı sürücünün hastaneye sevkini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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