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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki 07 AUK 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp, takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Osman A. ile otomobilde bulunan Halit M. ve Şerafettin Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Halit M. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

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