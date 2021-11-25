Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

ANKARA (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki 07 AUK 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp, takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Osman A. ile otomobilde bulunan Halit M. ve Şerafettin Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Halit M. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM