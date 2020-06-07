Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

07.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:24

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'ten Tokat'ın Turhal ilçesine gittiği öğrenilen Harun Yavuz yönetimindeki 42 E 9551 plakalı otomobil Uzunkavak mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Harun Yavuz ile araçta yolcu olarak bulunan, Ömer Yavuz (75), Şemsi Yavuz (70), Güldane Yavuz (36), Başak Gök yaralandılar. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Osmancık Devlek Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan, Şemsi Yavuz burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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