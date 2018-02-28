Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Ağır Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı, araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen 22 yaşındaki Bedirhan Tufan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil takla atmaya başladı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bir elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü Bedirhan Tufan, yolcu konumdaki Ömer Yıldız, Saime Ceren Kırca ve Şeyma İlhan 110 AKS ekiplerinin yaptığı müdahale ile otomobilden çıkartıldı.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.