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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Bolu'da, D100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, D100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Sertaç K. idaresindeki 77 EA 134 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta buluna Ş.S., F.A. ve N.D. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

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