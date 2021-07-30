Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gebze- Orhangazi-İzmit Otoyolu Gemlik çıkışında meydana geldi. Muhsin Cömert (35) yönetimindeki 34 ZP 1553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada Muhsin Cömert ile otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Cömert'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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