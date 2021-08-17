Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı Tuğcu köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan Hacı Adıgüzel (56) yönetimindeki 06 MRH 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücü Hacı Adıgüzel ile otomobilde bulunan eşi Sultan Adıgüzel araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Şeyma Subaşı Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mustafa Er Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:51:33. #1.16#

title