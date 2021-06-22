Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 DS 514 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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