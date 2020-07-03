Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 kişi yaralandı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 kişi yaralandı
03.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:28

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İstasyon mahallesine seyir halinde olan Ferhat Yorgan yönetimindeki 26 RN 234 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkiindeki virajda kontrolden çıktı. Orta refüjü geçen otomobil karşı şeride geçerek takla atıp ters bir şekilde durdu. Kazada sürücü Ferhat Yorgan ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hasan Önder Özcan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada şans eseri karşı şeritten bir aracın gelmemesi olası bir facianın da önüne geçilmişi oldu. Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerine AFAD ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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