Kontrolden çıkan otomobil takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak ters döndü.

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine giden Ahmet G., idaresindeki 06 AYN 49 plakalı Renault marka otomobil, Altınşehir Köprülü Kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu
Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 17:04:32. #1.11#

title