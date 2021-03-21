Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, H.G., idaresindeki 34 BS 1870 plakalı otomobil, Yeni mahallede kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı