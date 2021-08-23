Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir anda kontrolden çıkan Ulaş Sevmiş (21) yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yaralanan sürücü Ulaş Sevmiş ise Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı