Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü Berkant S. (22) yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Altınyol Bayraklı sapağında meydana geldi. Berkant S. idaresindeki 35 SBU 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Berkant S., yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken Berkant S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berkant S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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