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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (27) idaresindeki 42 M 1704 plakalı Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak arazinin etrafında bulunan telleri aşan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Ramazan A. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü vatandaşların da yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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