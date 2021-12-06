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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kına idaresindeki 03 ADC 232 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında takla atarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Reşat Kına yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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