Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu 28. kilometresi Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da Nevşehir istikametine seyreden Süleyman Ö. (36) idaresindeki 43 RH 829 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçtan fırlayan yolcu Nazire Ö. (72) yola savrulurken sürücü ve araçta bulunan diğer Mehmet Ö. (71) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. O esnada yoldan geçen ve sağlıkçı olduğu öğrenilen bir kadın sürücü yola savrularak ağır yaralı yaşlı kadına yol ortasında kalp masajı yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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