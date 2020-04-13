Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
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Konya, 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

13.04.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:35
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

KONYA - Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erler Mahallesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan 63 yaşındaki Osman Tin idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Osman Tin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Osman Tin'in cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza meydana geldiği sırada çıkan sesleri duyan Yusuf Atalay, "Ben evin önündeydim, ses geldi ne oldu diye baktım. Arabalar durmaya başlayınca biz buraya geldik. Sürücü karşı taraftan gelmiş buraya fırlamış. Kontrolü mü kaybetti, ne oldu buraya takla atmış. 112'yi aradık geldiler" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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