Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı - Haber

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

20.11.2019 23:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:02
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı

- Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Sır Barajı kıyısında meydana geldi. 34 NC 3025 plakalı otomobilin sürücüsü Soner E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken otomobilde maddi zarar oluştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kontrolden çıkan otomobil takla atıp araziye yuvarlandı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.