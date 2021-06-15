Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik-Belek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. kontrolündeki 07 YBH 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce takla attı sonra tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Birsen N.Y.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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