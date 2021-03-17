Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

17.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:50
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgutlu'da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki 45 N 5560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:52:44. #1.14#
title