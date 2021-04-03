Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 33 CNM 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp yol kenarında bulunan DSİ kanalına uçtu. 3 kişinin olduğu iddia edilen kazada 2 kişi suyun az aktığı kanaldan çıkarak kayıplara karışırken, A.B.A isimli kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı